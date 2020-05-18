Мама на стиле: Агата Муцениеце в «рваных» джинсах и без укладки прогулялась с детьми

Агата Муцениеце недавно все-таки подала на развод с Павлом Прилучным. Супруги после 9 лет отношений больше не живут вместе. У них произошел конфликт, когда они уже объявили о расставании. Сейчас дочка Мия и сын Тимофей живут с мамой, но иногда гостят у отца.

Теперь Агата снова дома с детьми. Она с радостью играет с малышами в четырех стенах, но все же порой выходит гулять с ними. Так как шоу «Голос», где она была ведущей, недавно завершилось, то теперь актриса почти не отвлекается на работу. Если многие привыкли видеть девушку в вечерних платьях, то в обычной жизни 31-летняя Муцениеце предпочитает уютные аутфиты.

Так, накануне она отправилась на улицу в «рваных» джинсах-бойфрендах и черной объемной толстовке. Она отказалась от макияжа и укладки, просто собрав локоны в пучок.

К слову, ранее Агата рассказывала, что старается каждый день заниматься пробежкой. К слову, принарядилась для прогулки и ее дочь. Четырехлетняя Мия облачилась в пышную розовую юбку из органзы, толстовку и пуховую жилетку в тон. Девочка выдержала наряд в стиле монохром. «Самая модная на районе», — отметила Муцениеце, наблюдая за наследницей.

На этот раз молодая мама спокойно насладилась свежим воздухом. Вернувшись домой, она погрузилась в обычные хлопоты. Несмотря на непростой период в жизни, Агата старается не унывать.