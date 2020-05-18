«С учетом модных тенденций»: дочь Маликова предстала в карамельной куртке и замшевых сапогах

Дмитрий Маликов коротает дни с семьей в самоизоляции. В просторном загородном доме они устраивают семейные ужины, а также музицируют и занимаются спортом. 20-летняя дочь певца Стефания также увлеклась поэзией. Теперь она учит стихи, а потом рассказывает их подписчикам. Также в свободное время девушка играет с младшим братом Марком или отправляется гулять на природе. Даже на карантине ей удается демонстрировать стильные образы.

Наследница Маликова любит легкие платья с пышными рукавами. Также в ее гардеробе можно найти как джинсы скинни, так и модные в этом сезоне широкие джинсы. Если зимой она ходила в плюшевом пальто, то теперь она предпочитает куртки и толстовки. На новом фото Стеша запечатлела себя перед выходом из дома. Она предстала в джинсах свободного кроя, белоснежной блузке с вышивкой, а также в куртке карамельного цвета с капюшоном и замшевых сапогах, подобранных в тон верхней одежде.

В руках девушка держала книгу со стихами. Похоже, что она решила почитать на свежем воздухе. Многие поклонники пришли в восторг от ее лаконичного образа. Оценила ее аутфит для портала Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Не первый раз комментирую образы Стеши Маликовой и меня всегда восхищает тонкий вкус и чувство стиля. И этот образ, который кажется на первый взгляд обычным, не стал исключением. Она умело добавила повседневному образу шика, надев белую праздничную блузку, и небрежно заправив ее, поддержала целостность стиля. Все гармонично. Сапоги уравновесили низ и объемный верх. Цвет обуви в тон одежды — модная тенденция. Все просто, стильно, целостно и ситуативно, с учетом модных тенденций», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.