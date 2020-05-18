Гардероб принцессы: дочь Топурии устроила импровизированное дефиле в пышных платьях

Кети Топурия не скрывает, что хочет стать многодетной мамой. Пока у нее подрастает лишь дочка Оливия от первого брака. Вот уже почти год она встречается с новым возлюбленным Львом Деньговым. Вскоре после того, как влюбленные стали жить вместе, появились слухи, что певица беременна. Однако пока девушка эту информацию не подтвердила. Она находится в самоизоляции в просторном загородном доме с бойфрендом и наследницей.

Для многих Кети давно стала иконой стиля. Певица любит облачаться в женственные и порой неординарные образы. Модницей растет и ее четырехлетняя дочка. Девочка недавно примерила с мамой платья в одном стиле. Но похоже, что гардеробу малышки может позавидовать любая девушка. На днях Топурия устроила домашний показ мод. Оливия примеряла свои платья и дефилировала в них перед мамой прямо дома.

Сначала девочка предстала в пышном розовом платье с юбкой из органзы. Следующий наряд был голубого цвета. «Я Эльза», — заявила кроха. Третье платье спереди было коротким, а сзади тянулся шлейф. Белый наряд с легкими вставками бледно-голубого и сиреневого оттенков выглядел нежно. Также Оливия покружилась в очень пышном платье насыщенного желтого цвета «Вот это да! Очень красиво», — оценила Кети. Очередной наряд был выполнен из пайеток, поэтому платье меняло цвет, а также к нему можно было надеть дополнительную пышную юбку. Еще один образ с многослойными рукавами и юбкой мятного цвета привел маму девочки в восторг. «Зефир, здравствуйте!» — пошутила певица. А в заключении Оливия предстала в черном платье без рукавов и с длинным шлейфом. Топурия иронично назвала ее женщиной-вамп.

Стоит отметить, что все свои образы дочь певицы умело дополняла подходящими по цвету туфельками и различными аксессуарами. Она меняла ободки, которые украшали ее волнистые каштановые волосы.