Леди на карантине: Кристина Асмус в брюках-бананах и лонгсливе подчеркнула точеную талию

Кристина Асмус открыто говорит о своих недостатках. Девушка не раз признавалась, что у нее масса комплексов начиная с фигуры. По ее словам, на генетическом уровне она склонна к полноте, поэтому вынуждена держать себя в руках. Перед фотосессиями звезда «Интернов» мучает себя голодовками, чтобы хорошо получиться на фото. Вот уже почти два месяца она находится в самоизоляции. Жена Гарика Харламова заверяет, что на нее напали приступы обжорства.

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Но несмотря на это, Асмус дома не ходит в пижаме или халате. Каждый раз на фото девушка предстает в очередном стильном весеннем образе. Актриса решила, что если выгулять наряды нельзя, то можно их демонстрировать онлайн. На очередном снимке она предстала в модных в этом сезоне брюках-бананах и лонгсливе. Наряд подчеркнул точеную талию звезды. также Кристина дополнила образ туфлями в тон на шпильках. Алая помада и легкие локоны завершили look.

«Я не люблю когда моя одежда сложена и лежит на полочке. Мне надо, чтоб она обязательно висела», — отметила она.

Поклонники пришли в восторг от наряда знаменитости. «Какая вы классная», «Няшка», «Вам очень идет этот костюм! Красивая», «Классно выглядишь, как всегда», «Вы так красиво выглядите», «Стильная и элегантная всегда!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что не так давно в брюках-бананах отметилась Ирина Шейк. Также любит такой фасон певица Валерия и другие звезды. К слову, если Асмус и поправилась на карантине, то умело скрывает недостатки фигуры.