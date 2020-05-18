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«Это так мило»: дочь Маликова запечатлелась в нежном платье с рукавами буфами

Голову Стефания украсила венком из одуванчиков.

«Это так мило»: дочь Маликова запечатлелась в нежном платье с рукавами буфами
Стефания Маликова. Фото https://www.instagram.com/steshamalikova/

Дочь Дмитрия Маликова Стефания в последнее время тяготеет к романтическим образам. В них 19-летняя блондинка выглядит невероятно органично и очаровательно, а еще – слывет большой модницей.

Ведь в этом сезоне женственные модели – на пике популярности. Летящие платья с пышными рукавами (фонариками, буфами и епископскими) стали настоящей мечтой для многих девушек. Ну а Стефания не просто мечтает, а смело обновляет свой гардероб этими моделями, частенько демонстрируя их в личном блоге.

Ее последний look – в том же духе. Девушка примерила платье с цветочным принтом, воротником-стойкой и объемными руками. Волосы распустила и украсила голову венком из одуванчиков. Стоит ли говорить, что такой скромный и одновременно яркий style оказался одним из самых обсуждаемых на просторах интернет-пространства.

«Одуванчиковая Стеша – это так мило», «Прелесть просто ты, Стефания!!!», «Самая-самая-самая!», «Невероятная очаровашка», «Очень красивая», — прокомментировали обнародованный снимок фолловеры.

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