«Очень стильно!»: Ольга Бузова примерила рубаху бойфренда с лосинами

Ольга Бузова показала в Instagram свой домашний style. Как и многие девушки, она обожает носить любимые вещи своего парня.

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Поющая ведущая примерила клетчатую рубаху Давида Манукяна, завязав ее на животе, и новые черные лосины. В этом наряде девушка станцевала под собственный хит «Лайкер». Кстати, клип именно на эту песню дал в свое время повод для разговора об отношениях Бузовой и Давы, снявшегося в нем. Как выяснилось позже, эти слухи имели под собой основание.

Уютный образ певицы с легким оттенком маскулинности за счет рубахи пришелся по вкусу ее подписчикам.