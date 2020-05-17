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«Очень стильно!»: Ольга Бузова примерила рубаху бойфренда с лосинами

Певица продемонстрировала свой домашний look в личном блоге.

«Очень стильно!»: Ольга Бузова примерила рубаху бойфренда с лосинами
Ольга Бузова. Фото Global look press

Ольга Бузова показала в Instagram свой домашний style. Как и многие девушки, она обожает носить любимые вещи своего парня.

Поющая ведущая примерила клетчатую рубаху Давида Манукяна, завязав ее на животе, и новые черные лосины. В этом наряде девушка станцевала под собственный хит «Лайкер». Кстати, клип именно на эту песню дал в свое время повод для разговора об отношениях Бузовой и Давы, снявшегося в нем. Как выяснилось позже, эти слухи имели под собой основание.

Уютный образ певицы с легким оттенком маскулинности за счет рубахи пришелся по вкусу ее подписчикам.

«Очень стильно!», «Самая красивая», «Оля, тебе рубаха больше идет!», «Пусть Дава рубашку отдает», — прокомментировали фолловеры.

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