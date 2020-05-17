«Очень стильно!»: Ольга Бузова примерила рубаху бойфренда с лосинами

Ольга Бузова показала в Instagram свой домашний style. Как и многие девушки, она обожает носить любимые вещи своего парня.
Поющая ведущая примерила клетчатую рубаху Давида Манукяна, завязав ее на животе, и новые черные лосины. В этом наряде девушка станцевала под собственный хит «Лайкер». Кстати, клип именно на эту песню дал в свое время повод для разговора об отношениях Бузовой и Давы, снявшегося в нем. Как выяснилось позже, эти слухи имели под собой основание.
Уютный образ певицы с легким оттенком маскулинности за счет рубахи пришелся по вкусу ее подписчикам.
«Очень стильно!», «Самая красивая», «Оля, тебе рубаха больше идет!», «Пусть Дава рубашку отдает», — прокомментировали фолловеры.