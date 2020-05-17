На спорте: 14-летняя Маша Табакова облачилась в джинсы с завышенной талией и укороченную толстовку

Супруга ныне покойного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» дала понять, что ходит по магазинам исключительно с дочерью.

54-летняя Марина Зудина не скрывает, что полностью доверяет вкусу своей дочери. Так, актриса театра и кино дала понять, что в свои 14 лет Маша Табакова неплохо разбирается в моде и современных трендах. По словам знаменитости, у нее обширный гардероб. И причиной тому нежелание артистки избавляться от нарядов, купленных еще много лет назад.

«Я покупаю хорошие вещи, многие из них до сих пор можно носить, они такие классные, вне времени», — приводит womanhit слова Марины Зудиной.

Зудина пояснила, что она не любит ходить по магазинам. За обновками в торговые центы и бутики Марина отправляется исключительно в компании дочери.

«Для меня это головная боль, я через десять минут поисков устаю. Я предпочитаю с дочкой ходить, потому что она меня концентрирует на самом важном», — добавила актриса.

Примечательно, что 14-летняя Маша Табакова проявляет интерес к моде. В Stories артистка поделилась свежим снимком дочери. В кадре наследница Марины Зудиной позировала на фоне заката. Наследница актрисы отдала предпочтение спортивному стилю, примерив укороченную двухцветную черно-белую толстовку и джинсы скинни с завышенной талией. В одном из интервью брат Маши — Павел Табаков — заверил, что он бы не хотел, чтобы его сестренка выбрала для себя актерскую стезю.