Нетребко составила стильный look в зеленых тонах под цвет террасы

Анна Нетребко на днях удивила своих почитателей неожиданным талантом. Оперная звезда затеяла ремонт на террасе своей квартиры в Вене и проявила свои дизайнерские и художественные таланты в полной мере.

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Дива установила на площадке маяк, приобретенный на блошином рынке, очистила его от ржавчины и покрасила. Прикрепила к стене огромного металлического жука скарабея, а стены покрыла разноцветным колором. На зеленом фоне она запечатлелась, составив look в той же тональности.

Анна примерила джемпер под цвет стен, сделала педикюр и даже взяла в руки зеленый бокал. На ногах у певицы оказались пестрые легинсы и пантолеты. На голове российская артистка сделала игривые клубочки, которые уже давно оценили ее подписчики. Представ первый раз в таком виде в самоизоляции Нетребко произвела сильное впечатление на своих почитателей. Многие заметили, что их 48-летняя любимица с ними выглядит намного моложе.