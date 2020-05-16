«Как всегда эффектна!»: Бузова открыла фестиваль в комбинезоне с проглядывающими трусиками

Ольга Бузова открыла фестиваль в необычном многослойном костюме с проглядывающими трусиками. Напомним, накануне старт получило масштабное музыкальное событие, которое из года в год проходит в Санкт-Петербурге – VK Fest. На мероприятии, которое в этом году было решено проводить онлайн, появилось множество звезд от телеканала ТНТ. Главной, по обыкновению, стала Ольга Бузова – она одной из первых развлекла публику своими песнями.

Больше же всего людей интересовал не репертуар ведущей, а ее наряд. Так, на публике Ольга появилась в многослойном костюме, который, несмотря на свою внушительность, обнажил интимную зону знаменитости. Верх костюма расставил сразу несколько акцентов: на талии, на плечах за счет кожаных вставок наподобие крыльев, а также за счет чокера, который дизайнеры соединили кожаными ремнями с остальной частью комбинезона.

Низ был представлен черно-белыми штанами, украшенными объемными восточными рисунками. Они крепились к верху с помощью толстых ремней. Дополнял и без того эффектный выход прозрачный подол, который, стоит признать, немного выбивался из стилистики комбинезона.

Пользователи Сети разошлись во мнениях по поводу наряда Ольги. Некоторые заявили, что видят перед собой «шаурму», а также сравнили облик Бузовой с образами штурмовиков из «Звездных войн». Другие, наоборот, оказались в восторге от смелости ведущей. «Вот это образ!», «Ольга, вы как всегда эффектны», «Ну ничего себе костюмчик», «Вы с Давидом были прекрасны», — сошлись на мнениях они.