Босиком и на пледе: 38-летняя Водянова в принтованном платье устроила пикник на траве

38-летняя Наталья Водянова прервала режим самоизоляции для того, чтобы устроить пикник на природе. Для этого русская модель вооружилась пледом и угощениями. Не забыла манекенщица и о мерах предосторожности — возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно захватила с собой защитную маску.

Компанию знаменитости на прогулке составили ее друзья. На личной страничке в Instagram девушка поделилась отчетными кадрами. Перед объективом фотокамеры Наталья позировала сидя на пледе, который она успела расстелить на траве. Примечательно, что модель сняла обувь, представ босиком. Образ девушки дополнило принтованное платье.

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«Мой Instagram против реальности… Включаем режим выходного дня! Адаптация к новому обычному сеансу пикника с тимбилдингом», — отметила Наталья.

Напомним, что от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у модели появилось трое детей. Первенца — сына Лукаса — Водянова родила в 19 лет. Следом в семье появилась дочка Нева, ей четырнадцать. Она на год старше своего брата Виктора. В отношениях с французским предпринимателем Антуаном Арно манекенщица обзавелась младшими отпрысками: сыном Максимом, ему шесть лет и Романом, ему три годика.

В беседе с подписчиками жених русской модели признался, что считает Наталью самой красивой женщиной в мире. В ответ Водянова подметила, что обрела рядом с нынешним избранником настоящее женское счастье. Для знаменитости ее возлюбленный — самый «фантастический мужчина». Еще зимой Антуан сделал своей второй половинке предложение руки и сердца.