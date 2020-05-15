На пике моды: 43-летняя Маликова облачилась в топ-бюстье и шорты с завышенной талией

43-летняя Инна Маликова пообщалась с верными почитателями, устроив в Instagram импровизированную викторину вопрос-ответ. Так, младшая сестра композитора и певца дала понять, что за последние два месяца самоизоляции она успела соскучиться по любимой работе: гастролям, выступлениям и командировкам. Знаменитость не дождется того момента, когда сможет снова выйти на сцену.

В stories Instagram поп-исполнительница поделилась снимком из личного альбома. На снимке Маликова предстала в молодежном образе. Так, сестра музыканта примерила джинсовые шорты с завышенной талией. Об актуальности этого предмета гардероба в интервью Teleprogramma.pro говорила имидж-стилист Ольга Трофимова. Эксперт нашего портала дала понять, что шорты из денима с такой посадкой окажутся на пике моды. В тренде также вещи из льна.

Образ певицы дополнили топ-бюстье и серебристые босоножки на платформе. Несмотря на самоизоляцию, Инна Маликова все-таки повидалась с племянниками: Стефанией и двухлетним Марком. У самой артистки есть уже взрослый 21-летний сын Дмитрий. Молодой человек учился во Франции, а потом в Швейцарии.

К слову, Инна выступала на юбилее у старшего брата. Еще 29 января композитор отпраздновал свой юбилей. По случаю 50-летия Дмитрия Маликова его сестра приготовила для именинника музыкальный сюрприз, исполнив на импровизированной сцене композиции из собственного репертуара.