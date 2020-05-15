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«Скоро комары!»: 41-летняя Пегова в кроссовках и трико прогулялась по набережной Оки

Актриса подкрасила губы алой помадой и уложила белокурые локоны в голливудском стиле, сделав крупные волны.

«Скоро комары!»: 41-летняя Пегова в кроссовках и трико прогулялась по набережной Оки
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

Больше месяца 41-летняя Ирина Пегова провела на съемках в Белоруссии. Вернувшись из Минска экс-возлюбленная Дмитрия Орлова самоизолировалась на малой родине в Нижегородской области. В гости к маме Вере Александровне актриса театра и кино приехала вместе с 14-летней дочкой Татьяной.

В Выксе знаменитость живет в частном доме с огородом. Так, Ирина уже делилась свежими отпускными кадрами, рассказывая о том, как проходят ее «карантинные» каникулы. Артистка увлеклась садоводством: вместе с мамой Пегова поливает посадки в парниках.

Кроме того, Ирина находит время и на творчество. По словам актрисы, она занимается живописью. Примечательно, что к своим работам знаменитость относится весьма самокритично.

На днях Пегова прогулялась по набережной Оки. Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова отдала предпочтение спортивному стилю, примерив актуальные кроссовки винного оттенка и облегающее трико. При этом особое внимание актриса уделила макияжу.

Ирина подкрасила губы алой помадой и уложила белокурые локоны в голливудском стиле, сделав крупные волны. Одним из первых свежие кадры в микроблоге актрисы оценил бывший муж Татьяны Арнтгольц.

«Вдоль Оки! Прогулка на закате дня», — отметила Пегова.

«Какой же там воздух наверное… Скоро комары», — обратился к актрисе Иван Жидков.

К слову, в одном из интервью Ирина Пегова призналась, что ее абсолютно не тяготит тишина. Так, артистка может молчать на протяжении нескольких дней, не испытывая при этом никакого дискомфорта.

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