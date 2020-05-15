«Праздник получился уютным»: Жиркова предстала на домашней вечеринке в модном платье с блестками

Вместе с мужем-футболистом светская львица и владелица ателье-бренда MiloMilo Инна Жиркова воспитывает троих детей. Знаменитость не скрывает: она успевает заниматься бизнесом и воспитывать наследников. В сентябре 2008 года супруги обзавелись первенцем — сыном Дмитрием. Мальчику одиннадцать лет. В семье также подрастает девятилетняя Милана. В сентябре 2015 года Жиркова подарила избраннику еще одного сына — Даниила, став многодетной мамой.

14 мая Инна отпраздновала свое 31-летие. Возлюбленная спортсмена младше его на пять лет. По словам девушки, из-за коронавируса ей пришлось отказаться от пышного торжества. Вместо праздника с гостями именинница устроила скромную домашнюю вечеринку. Звездную маму с днем рождения поздравили ее наследники. Разумеется, подарками и цветами любимую жену порадовал и сам футболист.

В распоряжении сайта Teleprogramma.pro оказались кадры с праздника в честь Инны Жирковой. Сама именинница также дала журналистам комментарий, признавшись, что каждый год она отмечает день рождения в кругу друзей, испытывая при этом определенное волнение. Будучи радушной хозяйкой, девушка обычно переживает из-за того, удастся ли ей угодить всем гостям. Однако на этот раз, оставшись дома с мужем и детьми, Инна позволила себе расслабиться.

«Этот праздник получился очень уютным и позитивным — мы весь день дурачились с детьми, прыгали на кровати, квартира была украшена шарами, я задула свечи на праздничном торте», — отметила возлюбленная футболиста.

Примечательно, что близкие друзья бизнесвумен не забыли поздравить ее с 31-летием. Практически вся питерская квартира Жирковых утопала в цветах. Именинница получила поздравительные открытки из разных точек мира — от знакомых и приятелей из Америки, Дубая, Татарстана, Калининграда и Махачкалы.

Мама Инны отправила для дочери корзину полевых ромашек. Сюрприз для любимой подготовил и Юрий. Он появился на пороге квартиры с роскошным букетом цветов и воздушными шариками. Кроме того, спортсмен подарил супруге флакон ее любимых духов.

На домашней вечеринке Инна появилась в модном белом платье с блестками, отдав предпочтение трендовому стилю total white look. Светская львица старается следить за личным гардеробом и имиджем даже на самоизоляции, продумывая каждый свой образ до мелочей.