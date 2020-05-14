«Так собирается царь»: Утяшева приодела Волю в золотой костюм

И все ради торжественного выхода в коридор. Телеведущая и комик не скучают на карантине, регулярно устраивая друг другу активности.

Ляйсан Утяшева приодела Павла Волю в золотой костюм ради торжественного выхода в коридор. Вот уже второй месяц резидент Comedy Club и телеведущая находятся на самоизоляции. Скучать в четырех стенах счастливым супругам некогда – они регулярно устраивают друг другу различные активности. Так, в недавнем интервью Ляйсан рассказывала, что пятница в их семье – традиционный день для показов мод.

В этот же раз Воля и Утяшева решили нарушить традицию и провернули переодевание в четверг. Забавным видео из закулисья Ляйсан поделилась на личной странице в Instagram. Так, в кадре Павел поэтапно примеряет на себя золотые «кудрявые» шорты», жилетку в тон, а также элегантный воротничок, который делает его похожим на маркиза.

«Это наша обычная, домашняя одежда. Золотые штаны – то, что надо. Так собирается царь! Завтракать идешь?» — посмеялась над мужем гимнастка.

Воля поспешил поправить жену.

«В коридор так хочу выйти», — поиронизировал он.

Сама Утяшева от мужа решила не отставать и переквалифицировалась в Малефисенту. Позже выяснилось, что принарядились родители в честь дня рождения сына — 14 мая Роберту исполняется семь лет.