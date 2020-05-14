Агния Дитковските похвасталась фигурой в змеином платье с рукавами буфами

11 мая Агнии Дитковските исполнилось 32 года. Вопреки ожиданиям своих поклонников она не появилась в праздничный день в личном блоге. Однако вышла на связь спустя несколько дней. Актриса призналась, что намеревалась отметиться у себя в аккаунте, но долго не могла придумать как.

«Признаюсь, делала кучу фотографий и так, и сяк. Не пошло. Хочу быть такой, какая есть. Со своими Раз, Два , Три … и прочей, иногда дико нелепой, ерундой», — написала она и выложила в Сеть ролик с собственным танцем.

В кадре артистка двигается в такт музыке, примерив умопомрачительное платье со змеиным принтом и рукавами буфами. Длина мини открывает стройные ноги Дитковските, а пояс подчеркивает осиную талию.

С женственным платьем Агния в антипод примерила массивные ботинки на шнуровке белого цвета. Стилист Влад Лисовец рассказывал Teleprogramma.pro, что в этом сезоне в моде сочетание несочетаемого, а грубая обувь с легкими одеждами особенно актуальна.