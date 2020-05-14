«Шикарные!»: Анна Нетребко запечатлелась с подругой в образе русской красавицы

Оперная певица Анна Нетребко заслуженно имеет статус большой модницы. Ее наряды всегда отличаются неординарностью и яркостью и, безусловно, привлекают внимание публики. Но на сей раз звезда продемонстрировала нечто особенное.

Дива запечатлелась с подругой Юлией, примерив на себя образ русской красавицы. Платье из платочной ткани великолепно подчеркивало насыщенный оттенок ее волос, а глаза и губы становились еще более выразительными.

Само по себе впечатляющее платье не нуждалось в дополнительных украшениях, поэтому на Нетребко оказалась лишь тонкая золотая цепь с кулоном.