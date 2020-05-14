«Как куколка»: Клава Кока предстала на Первом в силуэтном платье мини с корсетом

С 15 по 21 мая ежегодный VK Fest состоится в режиме онлайн. В первый день фестиваля на нем выступит Клава Кока. В честь этого события Иван Ургант пригласил девушку на свое вечернее шоу.
Поющая ведущая появилась в студии Первого канала в стильном женственном образе. Поверх черной футболки она примерила красное мини-платьице без бретелек. Благодаря корсетной основе оно выгодно подчеркивало фигуру и плотно держалось на стройной девушке.
Ноги юная звезда украсила милыми туфельками на высокой шпильке в тон платью с блестящими серебристыми пряжками впереди в качестве украшения.
«Как куколка», «Самая красивая», «Боже, вот это фигура!», «Очаровательная Клавушка», — прокомментировали внешний вид Коки ее поклонники в социальных сетях.