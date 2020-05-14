«Как куколка»: Клава Кока предстала на Первом в силуэтном платье мини с корсетом

С 15 по 21 мая ежегодный VK Fest состоится в режиме онлайн. В первый день фестиваля на нем выступит Клава Кока. В честь этого события Иван Ургант пригласил девушку на свое вечернее шоу.

больше по теме Наташа Королева вслед за Кристиной Асмус пожаловалась на лишний вес Звезда набрала килограммы во время самоизоляции.

Поющая ведущая появилась в студии Первого канала в стильном женственном образе. Поверх черной футболки она примерила красное мини-платьице без бретелек. Благодаря корсетной основе оно выгодно подчеркивало фигуру и плотно держалось на стройной девушке.

Ноги юная звезда украсила милыми туфельками на высокой шпильке в тон платью с блестящими серебристыми пряжками впереди в качестве украшения.