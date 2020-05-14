«Не вау»: стилист-имиджмейкер раскритиковала образ Анны Семенович в брючном костюме прямого кроя

Знаменитая певица и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович порадовала себя обновками. Звезда тут же примерила из и поспешила показаться подписчикам в Instagram. Она предстала в двух аутфитах: брючном костюме в мелкую клетку черно-белой гаммы, а также в платье-рубашке яркого летнего цвета.

И если второй образ не вызвал нареканий у имидж-стилиста — Ольга Трофимова отметила, что прямое платье-рубашка горчичного цвета на Анне сидит красиво, — то первый вызвал вопросы.

То, что костюм имеет черно-белую гамму, — это несомненный плюс. Да и клетка сегодня является топовым принтом. Вопросы эксперта появились к самой ткани, из которой пошито изделие.

«Ткань тонковата, совсем не костюмная. Он больше похож на пижамного типа костюм. Хотя категорично отнести его к пижамному тоже нельзя: он держит четкие линии в английском воротнике. Да и крой у него прямой, что опять же не относит его к пижаме. Не скажу, что вау, но в качестве домашнего комплекта вполне неплохо. Дело в том, что фигура Анны требует других нарядов. Здесь же она абсолютно все скрыла: и линию талии, и линию бедра — все укутала в прямой крой», — пояснила модный эксперт.

При этом Ольга Трофимова дала шанс образу. На выход его можно использовать, но тогда нужно пересмотреть кое-какие довольно важные элементы.

«Нужно поменять обувь и топ. Либо синий, либо изумрудного цвета. И подбирать под костюм не кеды, а лоферы, гораздо органичнее получилось бы», — отметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.