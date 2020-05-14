Ксения Собчак, Анна Нетребко, Дана Борисова и другие звезды, которых мы не узнали на карантине

Мы решили подсмотреть – как выглядят знаменитости в домашней обстановке, ненакрашенные и непричесанные! Интересно же…

Карантин (или самоизоляция, если угодно) – такое время, когда люди волей-неволей расслабляются. Женщины перестают накладывать на лицо тонны грима, мучить волосы и ногти укладкой и маникюром. Мужчины реже бреются…

Валентина Рубцова – читает на свежем воздухе

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» не считает нужным истязать свою кожу и волосы, раз уж приходится сидеть дома. Валентина Рубцова выглядит максимально естественно – уютно устроившись на свежем воздухе, надев тонкую шапочку и взяв в руки книгу о мировом кинематографе, актриса с удовольствием читает. Узнали?

Юлия Снигирь – прекрасна и без макияжа

Даже без косметики Юлия Снигирь выглядит замечательно – ухоженная чистая кожа актрисы, похоже, не нуждается в каких-то ухищрениях. Поклонники не упустили случая наговорить своей любимице комплиментов: «У вас глазки, как небо!».

Игорь Верник – «Челентано на самоизоляции»

Актер Игорь Верник, известный своим чувством юмора, остался верен себе и в сложившейся ситуации: он выложил фото, на котором его невозможно узнать, — с кривыми зубами и соломенной шевелюрой – и подписал: «Время быть собой! Так что я рад, что перестал краситься и вернул, наконец, свой цвет волос».

Подписчики остались довольны – по комментариям видно, что актер поднял им настроение: «Похож на Челентано в самоизоляции», «Стоматолога посоветуйте, к которому ходите!», «Человек, ты откуда?».

Ксения Собчак: «Главное в женщине – красота!»

Не занимать чувства юмора и телеведущей Ксении Собчак. Показав подписчикам свое фото с лицом, полностью скрытым под косметической маской черного цвета, Ксения подписала: «На вопрос: «что важнее для женщины ум или харизма?» я всегда отвечаю честно: Красота!».

Способность иронизировать над собой – признак человека с высоким интеллектом. «Ксения – вы огонь!» — отреагировали поклонники.

Анна Нетребко – «Без косметики, но с тоской»

«Карантинное селфи с мишкой без фильтров, без косметики, но с тоской», — подписала оперная дива свое фото в домашней обстановке.

Фанаты Анны Нетребко, поняв, что в самоизоляции тоска порой накрывает даже самых знаменитых и успешных, принялись наперебой утешать и поддерживать звезду: «Красавица! И никакой косметики не надо. А вот тоску гони прочь!!», «Вы всегда прекрасны! Мы очень любим Вас, наша дорогая Аннушка Юрьевна)».

Настя Ивлеева – совсем не блондинка!

Телеведущая Настя Ивлеева даже не пытается уже прятать отросшие темные корни волос. С каждым новым фото в Instagram становится все яснее: девушка никогда не была натуральной блондинкой!

Впрочем, Анастасии, похоже, нравится хайповать на карантине: она намеренно показывается своим поклонникам с неухоженной головой, то и дело экспериментируя – то подстрижет собственноручно челку, то сделает розовые оттеночные пряди… Выходит странновато, но интересно.

Дана Борисова – то ли естественность, то ли очередной срыв…

В последнее время Дана Борисова показывает себя в домашней обстановке с ненакрашенным лицом и непричесанными волосами.

Это могло бы вызвать умиление, но некоторые комментаторы беспощадны: «Такое ощущение, что вы с жёсткого похмелья фотографировались», «Нужно меньше подбухивать», «А тушь на ресницах и блеск на накаченных губах со вчера остались?».

А теперь мы спросим профессиональных визажистов — станут ли после карантина наши девушки краситься или естественная красота станет новым трендом?

Анастасия Амирханова: «Сейчас макияж слишком скучный, слишком пресный, нюдовые оттенки надоели»

— Анастасия, как вы думаете, после окончания режима самоизоляции естественность в макияже останется в тренде или, может быть, женщинам, напротив, захочется ярких красок?

— Скорее всего, после карантина девушки решат краситься поярче, станут выбирать насыщенные тона для макияжа. Я думаю, летом захочется какого-то сияния, креативных стрелок, кислотных оттенков…

А нюдовые оттенки уже надоели, они начнут отходить на второй план. Сейчас все стало слишком скучно, слишком пресно. Захотят каких-то красок.

— То есть говорить о том, что после карантина мы забудем о яркой подводке, румянах и алой помаде – неправильно?

— Не забудем!

Марина Корабель: «Нюд останется в моде всегда, но ярких красок захочется»

— Может ли карантин поставить под сомнение такой популярный сегодня тренд в макияже, как естественность, нюдовые оттенки?

— Нюд останется всегда, потому что естественность и здоровая, сияющая кожа – это всегда актуально, это придает лицу свежесть и молодость.

Сейчас очень актуальны яркие оттенки теней и губной помады: розовый, голубой, неоново-мятный. Так что после отмены режима самоизоляции девочкам непременно захочется ярких красок! Можно будет экспериментировать с косметикой, создавая новые стильные образы.

Справка:

Анастасия Амирханова – наш эксперт, профессиональный визажист, участница и призер конкурсов визажистов. На конкурсе Roma Fashion Week в Италии получила аккредитацию мирового уровня.

Марина Корабель – преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа. Соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, активная участница Fashion показов. Свою красоту ей доверяют такие звезды, как Юлианна Караулова, Нюша, Алла Михеева и другие звезды.

А как вы думаете – позволительно ли «распускаться», сидя дома, или женщина всегда должна выглядеть ухоженной?