«Получилось вычурно!»: Маликова в струящемся платье не впечатлила стилиста начесом на голове

В интервью Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова прокомментировала один из образов младшей дочери композитора и певца Дмитрия Маликова. Так, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ дала понять, что у нее нет особых претензий к наряду Стефании. Эксперт в сфере моды уточнила, что девушка выбрала струящееся и воздушное платье. Дембикова похвалила наследницу музыканта за то, что она следит за своей фигурой и может позволить себе такие наряды из шифона. При этом селебрити-стилист осталась недовольна прической Стеши Маликовой, которая, по ее мнению, просто выбивалась из образа.

Дембикова подметила, что скорее всего дочка певца хотела поддержать романтический стиль, создав такие красивые голливудские локоны. Однако прическа Стефании за счет начеса получилась тяжелой.

«В образе Стеши выбивается не платье, а скорее прическа. Наряд прекрасный: струящийся, легкий и воздушный. Наша героиня сейчас в отличной форме: стройная и красивая девочка. Поэтому к платью у меня глобальных претензий нет. Вопрос скорее к ее не совсем актуальной укладке. Стеша вероятно хотела поддерживать романтичный образ, создав красивые локоны. Но тут явная ошибка в начесе. Прическа получилась вычурной и тяжелой», — отметила Дембикова.

По словам стилиста, эту модную ошибку можно с легкостью исправить. Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ уточнила, что Стеше стоило бы отказаться от такого начеса, отдав предпочтение более расслабленной волне. Такие небрежные локоны придали бы ее прическе недостающую легкость.

«Настаивать на том, что это ужасно, я не могут. Сказать, что это не трендово?! Да, могу», — резюмировала эксперт в сфере моды.

Справка Teleprogramma.pro

Лина Дембикова — российская бьюти-стилист и ведущая. Известная широкому кругу зрителей благодаря проекту «Перезагрузка» на ТНТ. Является основательницей школы имиджелогии StyleHunter.