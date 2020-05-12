«За продуктами»: Погребняк в шелковом платье произвела фурор в магазине

30-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария нарушила режим самоизоляции и выгуляла шелковое платье актуального пудрового цвета. В последнее время блогер неоднократно признавалась, что ей тяжело дается постоянное нахождение дома. Мария переделала множество дел по дому, старается помогать сыновьям с уроками и регулярно выпрашивает у мужа разрешения обнародовать некоторые совместные снимки в личный микроблог. Не так давно чета устроила домашнее свидание, чтобы внести в семейную жизнь некоторое разнообразие.

На этот раз Погребняк решила с шиком одеться для привычного, на первый взгляд, занятия – выхода в магазин. На себя Маша примерила удлиненное шелковое платье пудрового цвета, главной изюминкой которого стал не только оттенок, но и форма рукавов – «пажей». Дополнила Маша образ нежными туфлями на высоком каблуке, украшенными бантами, а также небольшой сумочкой темного оттенка.

«За продуктами. Девочки, я так быстро еще не закупалась, мне каждый второй хотел помочь», — похвасталась произведенным на людей эффектом она.

Наблюдающая за жизнью Марии женская часть аудитории разделилась на два лагеря. Одни заявили, что Погребняк все больше становится похожа на манекен, другие же от образа Погребняк остались в полном восторге. «Богиня», «Вы в этом наряде просто великолепны», «Вам очень идет», — сошлись во мнениях они.