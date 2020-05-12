«На смену велосипедкам»: невестка Орбакайте подчеркнула фигуру шортами-бермудами

23-летняя возлюбленная музыканта Никиты Преснякова проводит самоизоляцию в особняке на Истре. Ни для кого не секрет, что старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса присматривает за дачей звездной бабушки. Еще в марте певец вывез Алену Краснову за город. На отдыхе девушка увлеклась садоводством. Невестка Орбакайте уже навела порядок в саду, «вооружившись» секатором, она подрезала веточки у кустарников. Кроме того, особое внимание девушка уделяет спорту. Вместе с мужем Алена играет в бадминтон и выходит на вечерние пробежки.

больше по теме Романтический ужин: невестка Орбакайте поцеловала Преснякова на свидании Алена Краснова вместе с мужем поужинала на пристани.

На днях Краснова побывала на двойном свидании. Вместе с близкой подругой модель устроила романтический вечер для их возлюбленных. А для отдыха в мраморной беседке Алена выбрала повседневный образ в стиле Casual. В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева подметила, что невестка Орбакайте отдала предпочтение молодежному луку. Кроме того, эксперт в сфере моды похвалила избранницу Никиты Преснякова за то, что она следит за трендами. Краснова позировала в актуальных шортах-бермудах. Этот предмет женского гардероба пришел на смену велосипедкам. Образ Алены, как считает стилист-имиджмейкер, получился гармоничным и очень стильным.

«Молодежный образ идеально скомплектован для отдыха за городом в теплую погоду. Джинсовые шорты-бермуды — это безусловный тренд. Они пришли на смену велосипедкам. Интересно обыгран верх, благодаря эффекту многослойности за счет бра и кроп-топа. Грамотная расстановка акцентов. Благодаря объему сверху и свободным шортам снизу, талия визуально кажется еще уже и фигура приближена к форме песочных часов», — отметила Тимиряева.

Стилист-имиджмейкер уточнила, что невестка Орбакайте умело подчеркнула достоинства своей фигуры — тонкую талию и красивую осанку.

«Интересное сочетание оттеночной палитры: белый кроп-топ и бра цвета хаки. Здорово! Образ гармоничный, стильный и очень модный, а главное ситуативный», — добавила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».