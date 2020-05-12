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Домашний образ: Бородина выбрала рубашку в крупную клетку и джинсы со шнурком

Телеведущая в любых условиях не изменяет своему чувству стиля.

Домашний образ: Бородина выбрала рубашку в крупную клетку и джинсы со шнурком
Ксения Бородина. Фото: Инстаграм

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина отличается хорошим вкусом и регулярно вызывает у поклонников восторженные отзывы своими аутфитами. Работа обязывает – девушка находится под прицелом множества телекамер, работая на одном из самых рейтинговых реалити-шоу страны. Но и в семейном кругу она не позволяет себе расслабляться и выбирает стильную одежду даже для домашних образов.

На этот раз Ксения сделала выбор в пользу лаконичности, предпочтя неброский макияж в стиле нюд. Собранные в высокую гульку волосы придают небрежности образу и в то же время открывают красивый лоб и лицо звезды. Стильный комплект для дома Бородина составила из рубашки мужского кроя цвета хаки в крупную клетку, а также темных джинсов с высокой посадкой, модно подпоясавшись шнурком.

Ксения Бородина. Фото: https://www.instagram.com/borodylia/
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Подписчики оценили образ Бородиной: «Рубашка супер», «Не Бородуля, а лапуля», «Рубашка крутая», «Мне ооочень нравится ваша рубашка!», «Очень красивая!», «Красивая», — отметили многие из фолловеров.

Не так давно Ксения Бородина признавалась, что скучает по временам своей юности, которые пришлись на 90-е годы. Звезда даже нарядилась в соответствующую духу того времени одежду – костюм а-ля Montana.

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