«Лесная фея!»: дочь Заворотнюк предстала в ярком платье в горох с рукавом флаттер

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, давно приковала взгляды поклонников своей невероятной схожестью с матерью. Девушку давно считают невероятной красоткой и обладательницей безупречного стиля. Каждый аутфит Анны вызывает у ее подписчиков массу восторгов. Так случилось и на этот раз. Звездная наследница предстала в образе лесной нимфы: она выбрала ярко-зеленое платье в белый горох с рукавами флаттер, а на голову надела венок из полевых цветов.

«В саду целое море одуванчиков, этот цветок считается сорняком, но мне так захотелось создать из них букет, нарвала и принесла домой, а бабушка сплела из них венок», — написала Анна.

Подписчики пришли в настоящий восторг от образа девушки. Они нашли его невероятно гармоничным, а венок дополнил look и придал Заворотнюк сказочности:

«Анечка ты красавица — лесная фея! Я очень люблю любые полевые цветы!», «Какая вы красивая», «Полевые цветы ничуть не уступают другим! А на Вас они выглядят очень сказочно», «Анна, Вы сами самый прекрасный цветок!», «Очаровательно выглядишь!», «Анечка, Вы похожи на лесную фею…» — написали подписчики.

Не так давно Анна поделилась с фолловерами книгой, которая произвела на нее впечатление. Девушка порекомендовала прочесть ее всем без исключения.