«Суперкрасивая!»: Канделаки подчеркнула линию декольте облегающим жакетом

44-летняя Тина Канделаки даже в самоизоляции не прекращает занятий спортом. Кроме того, телеведущая старательно следит за своим питанием, выбирая максимально полезные продукты. За время пандемии телеведущая сохранила свою прежнюю форму и блестящий внешний вид.

Ее новый роковой образ в красном отлично подчеркнул это. Звезда примерила облегающий костюм с юбкой длины миди и открытой зоной декольте. На ней Тина сделала акцент, надев под жакет черный топ с пересекающимися лямками на груди. Туфли-лодочки Канделаки подобрала в тон костюму.

«Суперкрасивая!», «Шикарное фото, полная гармония во всем: фигура, стиль», «Костюм великолепный», — прокомментировали стиль фолловеры.

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Внимание! О том, как сохранить фигуру, узнавайте у специалистов. Звезды шоу-бизнеса таковыми не являются.