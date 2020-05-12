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«Прелесть!»: 43-летняя Настя Макаревич блеснула тонкой талией в коротком топе

Солистка «Лицея» впервые за долгое время выбралась на прогулку.

«Прелесть!»: 43-летняя Настя Макаревич блеснула тонкой талией в коротком топе
Настя Макаревич. Фото Global look press.

Отличную фигуру в свои 43 года продемонстрировала Настя Макаревич, солистка музыкального коллектива «Лицей».

В личном блоге звезда опубликовал игривый снимок в коротеньких шортиках кораллового цвета и синем топе, обнажающем шикарный пресс и талию певицы. В этом образе певица появилась на даче.

«Солнышко и сразу жизнь веселее! Всем хорошего дня!» — подписала она кадр.

Жизнерадостный снимок сразу же поднял настроение ее поклонникам. «Ух! Красотища-то какая, Настя! Прелесть!», «Настя, вы самая красивая и самая прекрасная королева!», «Солнце, воздух и хорошее настроение! Настюш, ты прекрасна!» — прокомментировали кадр фолловеры.

Напомним, Настя является солисткой группы «Лицей» с 1991 года. У нее с мужем, юристом Евгением Першиным, двое сыновей — 16-летний Матвей и 10-летний Макар.

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