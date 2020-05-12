«Хочу такое!»: Высоцкая примерила романтичное платье в горох, подчеркнув талию поясом

Актриса Юлия Высоцкая для многих является эталоном вкуса. Жена режиссера Андрея Кончаловского практически всегда сдержана в выборе своих нарядов, не делает яркого макияжа (чаще вообще обходится без него) и сложных причесок. Нередко выбор звезды падает на романтические образы в стиле французской классики, легкие пучки на голове или просто распущенные волосы.

Похоже, что публике нравятся такие стилевые решения. Вот и на этот раз новый пост с очередным образом звезды покорил ее поклонников. Юлия продемонстрировала в личном блоге чарующий look с женственным черным платьем в белый горох. Свою талию артистка подчеркнула тонким поясом. На ноги звезда примерила удобные туфли коричневого цвета с ремешком. К ним она подобрала сумочку с элементами на ручке такого же тона.