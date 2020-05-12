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«Хочу такое!»: Высоцкая примерила романтичное платье в горох, подчеркнув талию поясом

Этот образ пришелся по вкусу многим ее поклонникам.

«Хочу такое!»: Высоцкая примерила романтичное платье в горох, подчеркнув талию поясом
Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

Актриса Юлия Высоцкая для многих является эталоном вкуса. Жена режиссера Андрея Кончаловского практически всегда сдержана в выборе своих нарядов, не делает яркого макияжа (чаще вообще обходится без него) и сложных причесок. Нередко выбор звезды падает на романтические образы в стиле французской классики, легкие пучки на голове или просто распущенные волосы.

Похоже, что публике нравятся такие стилевые решения. Вот и на этот раз новый пост с очередным образом звезды покорил ее поклонников. Юлия продемонстрировала в личном блоге чарующий  look с женственным черным платьем в белый горох. Свою талию артистка подчеркнула тонким поясом. На ноги звезда примерила удобные туфли коричневого цвета с ремешком. К ним она подобрала сумочку с элементами на ручке такого же тона.

«Юля такая девочка-девочка», «Шикарная фигура», «Какое платье шикарное! Хочу такое!», «Юлия, как всегда очаровательны», «Стиль — высший класс», — прокомментировали образ Высоцкой фолловеры.

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Звездный стильмодаЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
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