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В цветущем саду: дочь Изаксон позировала в белом платье из шифона

Стефания Маликова провела уикенд на свежем воздухе.

В цветущем саду: дочь Изаксон позировала в белом платье из шифона
Дмитрий Маликов с супругой Еленой и дочкой Стефанией (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

На личной страничке микроблога в Stories 20-летняя Стефания Маликова поделилась отчетными кадрами. Свой уикенд дочка именитого композитора и певца провела на свежем воздухе. Младшая дочка Елены Изаксон устроила импровизированную фотосъемку в майском цветущем саду. Перед объективом фотокамеры девушка предстала в белом полупрозрачном платье макси из шифона, сделав акцент на силуэт. Примечательно, что Стеша отдала предпочтение актуальному стилю total white, о моде на который в интервью Teleprogramma.pro рассказывала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Дочка певца Дмитрия Маликова - Стефания
Стеша Маликова прогулялась по цветущему саду на самоизоляции. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Белокурые локоны Стефания оставила распущенными, отказавшись от аксессуаров и драгоценностей. В кадре девушка позировала с букетом цветов в руках.

«Любимый месяц!» — отметила Маликова.

Дочка певца Дмитрия Маликова - Стефания
Дочка Елены Изаксон позировала в полупрозрачном белом платье макси из шифона. Фото: Instagram.com/steshamalikova

В беседе с поклонниками дочка композитора дала понять, что она всегда выступает за искренность. Девушка очень привязана к своей семье. Особенно к младшему братику — двухлетнему Марку. По словам дочери музыканта, с появлением в их семье ребенка она смогла по другому взглянуть на этот мир.

Также наследница Дмитрия Маликова высказалась и по поводу женственности. Стеша старается жить в гармонии с собой, быть естественной и настоящей.

«Вообще женственность — это не про внешность, а про то, что чувствуешь внутри. Нужно анализировать свои поступки и мысли. Видеть и замечать красивое», — добавила дочка певца.

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