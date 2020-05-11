В цветущем саду: дочь Изаксон позировала в белом платье из шифона

На личной страничке микроблога в Stories 20-летняя Стефания Маликова поделилась отчетными кадрами. Свой уикенд дочка именитого композитора и певца провела на свежем воздухе. Младшая дочка Елены Изаксон устроила импровизированную фотосъемку в майском цветущем саду. Перед объективом фотокамеры девушка предстала в белом полупрозрачном платье макси из шифона, сделав акцент на силуэт. Примечательно, что Стеша отдала предпочтение актуальному стилю total white, о моде на который в интервью Teleprogramma.pro рассказывала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Белокурые локоны Стефания оставила распущенными, отказавшись от аксессуаров и драгоценностей. В кадре девушка позировала с букетом цветов в руках.

«Любимый месяц!» — отметила Маликова.

В беседе с поклонниками дочка композитора дала понять, что она всегда выступает за искренность. Девушка очень привязана к своей семье. Особенно к младшему братику — двухлетнему Марку. По словам дочери музыканта, с появлением в их семье ребенка она смогла по другому взглянуть на этот мир.

Также наследница Дмитрия Маликова высказалась и по поводу женственности. Стеша старается жить в гармонии с собой, быть естественной и настоящей.