«Словно девочка-кокетка!»: имидж-стилист восхитилась Гагариной в ретроплатье на бретельках

33-летняя Полина Гагарина, как и другие знаменитости, придерживается правил самоизоляции. Поп-исполнительница вместе с мужем и детьми живет за городом. За время вынужденных каникул наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале успела навести порядок в доме, вооружившись пылесосом, и поиграть с двенадцатилетним сыном в баскетбол.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актуальными советами с поклонниками по поводу того, чем занять себя на карантине, делилась и Юлия Высоцкая. Супруга режиссера Андрея Кончаловского призналась, что у нее появилась уникальная возможность просто отоспаться. Кроме того, телеведущая уверена, что многим удастся получить свою пользу от пребывания дома. К примеру, всегда можно записаться на онлайн-курсы, отдав предпочтение дистанционному обучению. Или вспомнить о давно забытом хобби, как это сделала Ирина Пегова, проявив интерес к живописи.

В одном из интервью супруга модного фотографа Дмитрия Исхакова говорила о том, что обычно из-за частых разъездов, гастролей и концертов у нее нет времени на то, чтобы навести порядок дома. Однако сейчас Полина может наверстать упущенное. К слову, несмотря на занятость, Гагариной удается следить за трендами там, где речь заходит о ее имидже и гардеробе.

Об этом в интервью Teleprogramma.pro рассказала имидж-стилист Ольга Трофимова. Эксперт нашего портала дала понять, что наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале всегда тщательно продумывает свои образы, даже на отдыхе. Так, стилист оценила один из весенних нарядов Полины, уточнив, что певица отдает предпочтение романтичным и элегантным туалетам.

«Словно девочка-кокетка! Полина демонстрирует нам утонченный и в тоже время изящный ретростиль: горох, тонкие бретельки, юбка плиссе. Все актуально. Девушки, которые предпочитают женственные и элегантные наряды, зачастую, отдают предпочтение именно этой стилизации. Полина также следит за трендами. Во многих ее нарядах прослеживается кокетство, романтика и в то же время строгость. Но здесь мы видим именно романтизм», — добавила Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.