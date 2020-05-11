«Выглядит молодо»: селебрити-стилист не нашла ошибок в модном образе Пугачевой

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 9 мая Алла Пугачева снялась в новом видеоролике с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Малыши поздравили ветеранов и устроили импровизированный марш по коридору просторного особняка в подмосковной деревне Грязь. Компанию дочери и сыну в качестве «командира» составила примадонна отечественного шоу-бизнеса. Перед объективом камеры супруга шоумена Максима Галкина предстала в легком платье миди, подчеркнув талию широким ремнем. Образ 71-летней певицы дополнили молодежные кроссовки.

За экспертным комментарием, относительно стиля и актуальности выбранного Аллой Борисовной наряда, сайт Teleprogramma.pro обратился к ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ Лине Дембиковой. Стоит отметить, что селебрити-стилист осталась довольна увиденным, назвав платье именитой певицы модным. Эксперт нашего портала похвалила Примадонну за смелость, уточнив, что супруга Максима Галкина ведет правильную «пропаганду», говоря своим видом, что мода не имеет возрастного ценза.

Кроме того, телеведущая дала понять, что Пугачева пополнила свой гардероб трендовыми вещами. Артистка носит легинсы, кроссовки, актуальные платья. И эти вещи, как считает Дембикова, ее безусловно молодят. Кроме того, Алле Борисовне удается выгодно подчеркивать достоинства своей фигуры.

«Легкий и воздушный весенний look! Прекрасно подчеркнута талия. Вообще ремни сегодня в тренде. А широкие ремни суперактуальны. Отлично и то, что у Аллы Борисовны близкие по тону оттенки. Белый ремень идеально подходит к такому кремово-молочному «холодному» платью. И узор по объему выбран правильно: рисунок не слишком крупный и не очень мелкий. То, что надо. Певица все чаще выбирает вот такие молодежные луки: кроссовки, легинсы в комбинации с платьями. Выглядит молодо», — заверила селебрити-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лина Дембикова — российская бьюти-стилист и ведущая. Известная широкому кругу зрителей благодаря проекту «Перезагрузка» на ТНТ. Является основательницей школы имиджелогии StyleHunter.