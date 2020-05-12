Платье-комбинация и «золотой» деним: эксперт о стиле Алины Кабаевой

12 мая – день рождения Алины Кабаевой, российской гимнастки, общественного и политического деятеля и просто красивой женщины.

Алине исполняется 37 лет, хотя в это сложно поверить, ведь она такая же стройная, улыбчивая и юная, какой была в годы своей спортивной карьеры.

А еще Алина Кабаева умеет поразить воображение поклонников своими разнообразными нарядами. Мы собрали самые яркие образы Алины и попросили прокомментировать их стилиста Ольгу Трофимову.

Джинсовый костюм – свежо и оригинально

Оригинальный деним с золоченым тиснением,потертостями и ярко выраженной строчкой, создающей эффект присборенности. По-молодежному, оригинально, свежо, красиво. Прекрасный, органичный образ.

Платье-комбинация — женственно и мило

Платье в бельевом стиле, платье-комбинация роскошного цвета подчеркивает все достоинства Алины. Судя по всему, это фотосессия, для которой Алина позирует с мячом в таком элегантном образе. Настолько женственно и мило… Мне очень нравится!

Белая декольтированная блузка – вычурный образ

Белая блузка с глубоким декольте смотрится, по моему мнению, не очень эффектно с точки зрения подачи себя. Образ получился немного вычурным, с налетом вульгарности.

Эту блузку я бы рекомендовала надеть вместе с топом или боди. Сюда подошла бы сумка другого цвета, а юбку я бы советовала выбрать другой фактуры.

Костюм и блузка с бантом – подходит и для работы, и для вечера

Костюм и блузка белого цвета с элегантным бантом – на пике популярности сейчас. Очень удачное прочтение образа, особенно – для трудовых будней. Все настолько красиво, элегантно, достойно, по-деловому, в то же время привлекает внимание к роскошной фигуре Алины. Этот ансамбль вполне можно использовать не только днем, но и в качестве вечерней одежды, достаточно подобрать другую прическу.

Черно-белое платье – оригинально и смело

Черно-белый стиль – очень динамичный, эффектный. Алина выбрала длину мини и дополнила платье ботфортами. Сочетание платья, сапог и сумки – очень смелое решение и в то же время выглядит по-молодежному, оригинально. Мне очень нравится!

Романтичное платье с темным жакетом – на «четверочку»

Яркость платья с цветочным принтом и мерцающим эффектом несколько приглушается жакетом темного цвета. Платье решено в романтическом стиле, но благодаря жакету и очкам образ выглядит элегантно, женственно, по-летнему. Вполне на «четверочку»!

Белое вечернее платье – дорого, роскошно, лаконично

Самый «вкусный», самый шикарный образ из всех, которые я видела на Алине в вечерней интерпретации, — белое платье-бюстье с юбкой из перьев и бахромы.

Очень топовый и красивый ансамбль, в то же время выглядит лаконично. Платье подчеркивает все достоинства фигуры Алины и очень идет ей. Дорого, роскошно, уместно.

«Золотая» отделка платья – отлично!

Мини-платье с ультра-модным принтом в яркой цветовой палитре – золотистый и бронзовый переплетены с другими блестящими оттенками. Наряд Алины подчеркивает цвет ее волос и оттенок кожи. Выглядит очень мило и лаконично. Ставлю «пятерку»!

Жакет в горох – удачный образ для торжественных мероприятий

Образ, по-видимому, для официальных мероприятий. Алина не стала особенно мудрить – она выбрала простой жакет, но решила при этом немного пококетничать – жакет у нее в горошек. Образ дополняют базовая белая блузка и юбка черного цвета. Волосы уложены в дневном минималистичном стиле. Все очень достойно и торжественно.

Справка:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

А вам нравятся образы Алины Кабаевой?