Очень стильно: Хакамада дополнила свободные джинсы подтяжками

65-летняя Ирина Хакамада как-то призналась, что в молодости не считала себя красивой. Однако в какой-то момент у нее хватило ума понять, что с такой экзотической внешностью она может отличаться особенным стилем. И этим привлекать внимание противоположного пола.

Политик сделала короткую стрижку и стала предпочитать динамичные образы, которые органично ложатся на ее характер. И от того смотрятся необычайно стильно.

В самоизоляции коуч не прекращает своей деятельности, размещая в Сети короткие влоги с полезными советами. И каждый раз Ирина выглядит сногсшибательно, несмотря на простоту комплектов.

Вот и на этот раз Хакамада примерила обычную футболку небанального кирпичного цвета, соединив ее со светло-голубыми свободными джинсами. Изюминка образа — подтяжки, которые сразу же превратили обыденный look в харизматичный.