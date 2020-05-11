В стиле оверсайз: 18-летняя дочь Климовой прогулялась по лесу в клетчатой рубашке и комбинезоне

В этом году Елизавета не только оканчивает школу, она также поступает в ВУЗ.

В новом учебном году 18-летняя дочка Екатерины Климовой и ювелира Ильи Хорошилова станет студенткой одного из российских вузов. Наследница актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» вместе с младшими братьями: тринадцатилетним Матвеем и одиннадцатилетним Корнеем — учится в Ломоносовской школе. Пойти в первый класс мечтает и маленькая Белла. Дочка Гелы Месхи в свои четыре годика увлекается танцами и посещает секцию по плаванию.

По словам Екатерины, она не собирается давить на дочку с выбором будущей профессии. Климова уточнила, что их с Ильей наследница отказалась от актерской стези. Ранее Елизавета подумывала над тем, чтобы стать журналистом. Больше всего девушку привлекала социальная тематика.

Вспоминая свои юные годы, актриса уточнила, что родители в свое время едва не махнули на нее рукой. Екатерина не без улыбки заверила, что мама и папа скорее всего посчитали ее «бестолковой». Однако девушка сумела доказать близким, что она заслуживает их доверия и гордости. Климова сделала все от себя зависящее для того, чтобы поступить в театральный.

Елизавета идти по пути своей мамы не хочет. Девушку мало интересует сцена и кино. К слову, в Stories Климова поделилась свежим снимком наследницы. Вместе с семьей дочка актрисы прогулялась в лесу. В кадре Елизавета предстала в объемной клетчатой рубашке и джинсовом комбинезоне, отдав предпочтение стилю оверсайз.