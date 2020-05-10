Все повседневно: Климова показала себя без макияжа на фото с Панкратовым-Черным

Экс-возлюбленная Гелы Месхи поделилась на личной страничке отчетным кадром. Перед объективом фотокамеры 42-летняя Екатерина Климова предстала в естественном виде без макияжа. На честном фото без прикрас актриса позировала в компании с Александром Панкратовым-Черным. Примечательно, что многодетная артистка отказалась от косметики, показав, как она выглядит в повседневной жизни вне съемочного процесса.

Ко всему прочему, знаменитость поблагодарила своих поклонников за внимание к сериалу «По законом военного времени». В этой многосерийной ленте Климова снималась с Евгением Воловенко, Яниной Колесниченко, Ксенией Щербаковой, Александром Панкратовым-Черным и многими другими.

«Дорогой зритель! Спасибо за ваше внимание к многосерийному фильму «По законам военного времени». Я очень рада, что он не оставил вас равнодушными», — отметила актриса.

В одном из интервью Екатерина призналась, что будучи мамой четверых детей, она отдает предпочтение естественности. В повседневной жизни экс-возлюбленная Гелы Месхи может обходиться и без косметики, как это, к слову, делает и 38-летняя Наталья Водянова. По словам Климовой, всему наклеенному и нарощенному, она предпочитает натуральную красоту. Ко всему прочему, актриса очень гордится своей 18-летней дочкой Елизаветой. На личной страничке в Instagram Екатерина подметила, что ее наследница не экспериментирует со своей внешностью. Понимая, что нет ничего лучше естественности.