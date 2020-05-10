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Леди в белом: Боня на теннисном корте подчеркнула длину ног мини-юбкой

Экс-участница «Дома-2» посвятила уикенд тренировке.

Леди в белом: Боня на теннисном корте подчеркнула длину ног мини-юбкой
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

В Stories 40-летняя Виктория Боня поделилась свежим отчетным снимком. Свой уикенд знаменитость провела на теннисном корте. В кадре экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита позировала с ракеткой в руках. Примечательно, что бывшая участница телестройки отдала предпочтение стилю total white. Перед объективом фотокамеры светская львица позировала в кроп-топе. Боня подчеркнула длину ног, отдав предпочтение мини-юбке. Образ знаменитости дополнили нежно-розовые кроссовки на шнуровке.

Модель Виктория Боня
Виктория Боня на теннисном корте подчеркнула длину ног мини-юбкой (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

В недавнем интервью модель призналась, что некоторые подруги осуждают ее за то, что она сама ведет домашнее хозяйство. По словам Виктории, ей просто хочется чувствовать себя нужной и полезной. Поэтому девушка не видит ничего предосудительного в том, чтобы приготовить обед для своего ребенка или привести в порядок вещи восьмилетней дочери. Боня сама делает с Анджелиной Летицией уроки и возит ее на дополнительные занятия. Большую часть времени Боня проводит в Англии. На протяжении нескольких лет знаменитость жила в Монако.

К слову, Виктория высказалась и о причинах расставания с отцом своей единственной наследницы. Как выяснилось, светская львица всегда мечтала о большой семье и хотела стать мамой как минимум двоих детей. Однако бывший избранник Бони планировал ограничиться только одним малышом. Несмотря на разлад, модель сохранила дружеские отношения с Алексом. Экс-возлюбленный бизнесвумен часто видится с их общей дочерью и забирает Анджелину к себе на каникулы.

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