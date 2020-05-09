«Какая нежность»: Стеша Маликова в «воздушном» платье прочитала стихи под аккомпанемент отца

Дмитрий Маликов уже больше месяца находится на самоизоляции со своей семьей. Они живут в большом загородном доме и время от времени гуляют на природе. По словам певца, им не скучно на карантине. 20-летняя дочь артиста Стефания помогает родителям нянчиться с двухлетним братом Марком. А так как девушка является модницей, то она почти каждый день публикует фото в новом наряде.

Также Стеша решила не терять время. Она учит стихи и читает их наизусть своим подписчикам. К 9 мая девушка подготовила сюрприз. Она облачилась в воздушное белое мини-платье с нежным принтом. Также наследница звезды сделала нежный макияж и уложила волосы в легкие локоны. Она прочитала стих «Жди меня и я вернусь» Константина Симонова. А аккомпанировал ей отец на рояле. Дмитрий облачился в белоснежную рубашку и приколол к ней георгиевскую ленту.

«Спасибо за мирное небо над головой», — написала Стеша.

Поклонники восхитились романтическим образом девушки, а также сюрпризом, который многих растрогал. «Это очень трогательно. Стефания, поздравляю», «Как красиво», «Какая нежность. До мурашек», «Это так чувствительно, открыто», «Как вам идет этот наряд», «Стешаа.. ты большая молодец», — прокомментировали пост подписчики. Наследница Маликова также прочитала это стихотворение еще раз, но уже в полной тишине.

Напомним, что 9 мая многие звезды вспомнили своих предков и поздравили россиян с праздником. Наталья Водянова рассказала о своем дедушке, в честь которого назвала сына Виктором. А Татьяна Навка вспомнила о своем дедушке, который пережил войну и успел с ней познакомится.