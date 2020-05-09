29-летняя Нюша без макияжа и в бархатном костюме предстала в домашней обстановке

Поклонники привыкли видеть Нюшу в откровенных нарядах и при полном макияже. Год назад певица стала мамой, но быстро пришла в форму после родов. Теперь она вновь радует поклонников пикантными образами. Но вот уже больше месяца артистка коротает время на карантине. Она вместе с семьей живет в просторном загородном доме. 9 мая девушка не только поздравила поклонников с Днем Победы, но и рассказала, как отмечает этот праздник.

На новом фото 29-летняя Нюша предстала в бархатном черном костюме в пижамном стиле. Она также собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Певица разместилась на полу с альбомом, в котором хранятся фотографии ее предков. Поклонникам было непривычно видеть звезду в домашнем наряде.

«Мы, с семьей, собрали всех в генеалогическое древо. Мой прадедушка, Николай, в ВОВ служил командиром взвода автоматчиков 251 Гвардейского стрелкового полка, получил „Орден Красной Звезды“… Мой прадедушка, Володя, служил начальником гражданской обороны округа в Ашхабаде. А моя бабушка Маша, будучи в плену у немцев маленькой девочкой, запомнила их, рассказывающими о своих „киндерах“, что они не хотят воевать и как они ее угощали шоколадом», — поделилась артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились природной красотой девушки и ее стремлением, сохранить память о близких и передать их дочери. «Какая красивая!», «Без макияжа прям девочка», «А дома вы нежная такая», «Нюша, как мило!», «Какая вы хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики. муж звезды Игорь Сивов с дочкой на руках записал видеообращение, поздравив всех с праздником. А его сыновья от прошлых отношений прочитали стихи.