«Затмила маму»: Лиза Галкина облачилась в платье оверсайз с рукавами буфами в День Победы

9 мая в этом году прошло без праздничных мероприятий. Из-за пандемии коронавируса парад Победы был перенесен на неопределенный срок. Однако в небо над Красной площадью взмыли самолеты и вертолеты. За воздушным парадом наблюдали многие знаменитости, Включая Ольгу Бузова. Скорее всего, насладились им по телевизору и Максим Галкин с Аллой Пугачевой. В такой знаменательный день они подготовили поздравление для Россиян.

Лиза Галкина принарядилась в темное платье оверсайз с рукавами буфами. К наряду она подобрала темные колготки и серебристые босоножки. Георгиевская лента и пилотка дополнили ее образ. Девочка прочитала стихи о войне. Ее брат Гарри также надел пилотку. Он предстал в джинсах и футболке. Мальчик с выражением прочитал стихи, держа сестру за руку. Потом появилась Алла Борисовна, которая поздравила детей с праздником победы и промаршировала с ними по замку.

Примадонна выглядела по-настоящему празднично. Она предстала в белом платье миди с едва заметным принтом. Акцент на талии она сделала с помощью пояса. Белоснежные кеды и объемная прическа завершили ее look. Поклонники восхитились красивой семьей. Одни стали обсуждать осиную талию Пугачевой. другие остались в восторге от лаконичного и стильного платья Лизы. Как известно, девочка с малых лет участвует в модных показах и уже начала разбираться в моде.

«Какие молодцы! Вот оно счастье!», «Какая прелесть», «Лиза затмила маму. Такая обаяшка в этом платье», «Как хорошо выглядит Алла Борисовна, и дочка вся в нее», — прокомментировали пост подписчики.