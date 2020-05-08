На глазах у мужа: Рудковская в кокетливом платье развесила белье в саду

Яна Рудковская и Евгений Плющенко сняли шутливое видео для поклонников в Instagram. В начале ролика музыкальный продюсер якобы случайно роняет на землю предметы дамского гардероба, чем собственно и привлекает внимание мужа. Фигурист в свою очередь изображает неподдельный интерес ко всему происходящему.

Однако концовка видео действительно обескураживает. Так как перед объективом камеры бизнесвумен предстает полностью одетой: в кокетливом платье стиля бэби-долл небесно-голубого оттенка и модных остроносых лодочках. В довершении ко всему, бизнесвумен красуется в кадре с пластиковым тазиком в руках.

Весь эффект неожиданности заключается в том, что пикантный момент сменяет обычная бытовая история. Яна всего лишь вышла в сад для того, чтобы развесить белье на веревке, как когда-то это делали многие домохозяйки. Сама Рудковская назвала собственную акцию «бытовым челленджем».