Домашний стиль: Инна Маликова выбрала трендовые широкие джинсы и белую рубашку

Несмотря на самоизоляцию и отсутствие выходов в свет, звезды стремятся устраивать стильные преображения. Пусть не каждый день, но они радуют своих поклонников в Сети вдохновляющими аутфитами. Певица Инна Маликова, вкусу которой каждый раз восхищаются и поют оды в комментариях фолловеры, в очередной раз доказала, что достойна звания одной из самых стильных звезд не только в обычной жизни, но и в самоизоляции.

На этот раз звезда выбрала беспроигрышный комплект: джинсы плюс белая рубашка, который может выручить в любой ситуации. Но в соответствии с последними трендами девушка первым слоем одежды выбрала нюдовый топ, а рубашку оставила расстегнутой.

Джинсы на Маликовой тоже по последнему писку моды — с высокой посадкой и оверсайз кроя. Дополнили стильный look бежевые босоножки с перемычкой на лодыжке, с широким прозрачным каблуком. Весь образ звезды произвел на подписчиков впечатление.

«Вы просто совершенство!», «Красотка», «Какая красотка!», «Безумно красивая!!!», «Выглядишь огонь!», «Неотразимая!» — встречаются комплименты среди множества комментариев.

Инна Маликова рассказала, что готовится 9 Мая провести у телевизора. Это один из трех дней в году, когда звезда примыкает к экрану, чтобы смотреть военные фильмы.