В стиле спорт-шик: 38-летняя Волкова подобрала к молочным брюкам оливковый свитшот

38-летняя Екатерина Волкова на личной страничке микроблога поделилась понравившимся кадром из недавней импровизированной домашней фотосессии. Даже в условиях изоляции актриса из сериала «Воронины» не перестает радовать поклонникам свежими снимками.

Ранее возлюбленная танцора Андрея Карпова позировала на крыльце своего загородного особняка в молодежных кедах с белой подошвой и трендовых джинсах прямого кроя, отдав предпочтение искусственно состаренному дениму, о моде на этот предмет женского гардероба говорила соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор». Так, Эвелина Хромченко утверждала, что такие джинсы будут пользоваться большим спросом у представительниц прекрасного пола.

К слову, на одном из свежих фото Волкова позировала в актуальном свитшоте оливкового оттенка и молочных брюках. Сделав ставку на бежевые полуботинки. При выборе наряда для домашней фотосъемки Екатерина отдала предпочтение стилю спорт-шик.

К слову, помимо актрисы из сериала «Воронины» особое внимание своему гардеробу на карантине уделяет и 35-летняя Алсу. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, знаменитость дала понять, что за время изоляции ей порядком надоели однообразные домашние вещи: толстовки, футболки, спортивные брюки. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова не видит ничего предосудительного в примерках и импровизированных домашних показах мод. Поп-исполнительница считает, что каждой девушке хочется выглядеть красиво и ухожено, вне зависимости от того, собирается ли она на вечеринку или просто сидит дома.

К слову, для своих дочек — тринадцатилетней Сафины и одиннадцатилетней Микеллы — певица купила авторские футболки от модельера Игоря Гуляева, с надписью: «Не гуляй, сиди дома».