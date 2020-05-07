40-летняя Виктория Боня в велосипедках и клетчатой рубашке позировала на фоне заката в Каннах

Виктория Боня обычно много путешествует, но этой весной ей пришлось отменить все дела. Уже год светская львица живет с дочкой Анджелиной в Лондоне. Но так вышло, что самоизолировались они в Каннах. Именно там находилась наследница модели. Она гостила у своего отца Алекса Смерфита. Бывшая участница «Дома-2» сохранила хорошие отношения с бывшим возлюбленным, поэтому на время самоизоляции тоже остановилась в его доме.

Если большинство звезд стремятся похудеть, то Виктория наоборот — нарабатывает массу. Она много ест, а также занимается спортом, чтобы ее фигура была не просто стройной, а красивой и подтянутой. Недавно девушка обрадовалась, когда у нее появились складки на животе. А очередной день Боня завершила, позируя на фоне заката после того, как пообщалась в прямом эфире предпринимателем Олегом Савченко.

Светская львица облачилась в велосипедки, которые так любят носить звезды, а также кроп-топ и клетчатую рубашку. Наряд подчеркнул ее спортивную фигуру и плоский пресс. В руках она держала лук и стрелы. Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя Виктория. «Вы такая красивая и стройная», «Ты просто бомба», «Прям Робин Гуд», «Какая крутая», «Ноги безупречные», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно в велосипедках отметилась невестка Кристины Орбакайте — Алена Краснова. Она выбрала розовые велосипедки, в которых не только занимается спортом, но и катается на велосипеде. Также любят носить велосипедки Анастасия Костенко, Ирина Шейк и другие знаменитости.