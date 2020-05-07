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«Какая красивая»: Ольга Бузова в платье миди небесного цвета появилась на съемках

Поющая телеведущая активно готовится к наступлению лета.

«Какая красивая»: Ольга Бузова в платье миди небесного цвета появилась на съемках
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова не любит смотреть архивные фото. Теперь, когда она зарабатывает миллионы и может позволить себе любой каприз, то и выглядит звезда соответственно. В ее гардеробе появилось множество брендовых нарядов. Каждый раз девушка радуется, когда ей дарят сумку Dior или платье Chanel. Но также она без стеснения носит вещи из масс-маркетов.

Недавно на съемках «Дома-2» она предстала в топе-бра и голубых брюках. А вот для выходов в свет телеведущая предпочитает костюмы с дерзким принтом или удобные джинсы. Но похоже, что Бузовой, как и многим артистам, не терпится завершить самоизоляцию и насладиться хорошей погодой.

На работу на этот раз она пришла в легком платье миди насыщенного небесного цвета и с принтом в виде ромашек. Объемные рукава придали образу женственности, а длина позволила показать белоснежные туфли-лодочки.

«Вот такая я сегодня. Иду в кадр», — отметила Бузова.

Летний наряд подчеркнул стройную фигуру девушки, а также оттенил ее золотистую кожу. В таком образе она предстала в шоу «Бородина против Бузовой».

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

А дома ее ждал возлюбленный Дава, а также домашние питомцы звезды — карманные собачки.

«Настроение переменчиво, как и погода. И мне так же, как и вам, мои хорошие, в какой-то момент так хочется заплакать, закричать, вырваться из клетки, но я держусь и буду держаться изо всех сил… вместе мы все преодолеем. Глубокий вдох и выдох», — рассказала Ольга.

Поклонники с ней согласились. Многие восхитились ее женственным образом. «Ты такая сочная», «Какая красивая», «Бомбическое платье», — прокомментировали пост подписчики.

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