«Некуда выгуливать новые сумки»: Савельева вслед за Маликовой облачилась в широкие джинсы

Александра Савельева многим запомнилась, еще когда была участницей «Фабрики звезд». Девушка с пышными кудрявыми волосами и звонким голосом стала выступать в девчачьем коллективе, но год назад она покинула группу, так как стала мамой. Теперь певица строит сольную карьеру, но все ее внимание сосредоточено на малыше Леоне. 36-летняя артистка вернулась к фотосессиям, когда вышла из декретного отпуска.

Однако радость девушки была недолгой. Теперь она сидит дома в самоизоляции. Саша не скрывает, что очень тоскует по путешествиям. Ко всему прочему, она лишена возможности «выгуливать» обновки. Но певица нашла выход. Накануне она облачилась в белую лаконичную футболку с принтом, широкие джинсы, которые, по словам стилистов, в тренде в этом сезоне и взяла в руки новую сумку молочного цвета.

В таком видео Савельева устроила фотосессию на подоконнике. Она похвасталась модным повседневным образом. К слову, в трендовых джинсах на днях отметилась и Стеша Маликова. В отличие от певицы, она свой look смогла «выгулять», доехав до магазина.

«Я что?! Забыла антисептик?! Фух… я же дома. Некуда выгуливать новые сумки… Теперь буду с ними ходить по квартире», — с иронией написала артистка.

Многие поклонники восхитились нарядом звезды. «Так лето еще впереди, будет время еще», «Красавица», Мне нравится ваш стиль«, «Нет ничего лучше футболки и джинс», «Вы сама женственность», — прокомментировали пост подписчики.