«Дорого-стильно»: имидж-стилист назвала брючный костюм Анастасии Решетовой «топовым»

Анастасия Решетова не скрывает, что материнство ее изменило. Девушка теперь заботиться о сыне Ратмире, которого родила в октябре прошлого года. Наследник Тимати растет не по дням а по часам, поэтому все свободное время модель дарит ребенку. Хоть в доме и есть няня, молодая бизнесвумен считает, что малыш должен больше времени проводить с ней, чем с чужой женщиной. И при этом возлюбленная рэпера смогла быстро вернуться в форму.

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Так как Анастасия коротает время дома в период самоизоляции, ей приходится красоваться в нарядах только перед зеркалом. Недавно она примерила трендовые джинсы с высокой талией. также девушка любит носить объемные толстовки. Но накануне избранница Тимати неожиданно принарядилась. Она продемонстрировала фигуру в костюме-тройке нежно-серого цвета. Решетова обычно каждый день наведывалась в свой салон красоты, но теперь ждет окончания карантина.

Поклонники восхитились стильным и лаконичным образом знаменитости. «Какая хорошенькая», «Как вам идет этот стиль», «Лучше, чем платья, не прикрывающие ничего», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее look имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Дорого-стильно — я бы так обозначила этот заголовок. Абсолютно топовый костюм-троечка с еле уловимой полоской. Также роскошный дорогой серый цвет, который заходит всем брюнеточкам. Мы видим, как на героине этот цвет играет самым богатым и изысканным оттенком в сочетании с ее кожей. Все настолько по элегантной классике и в то же время с ноткой сексуальности», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.