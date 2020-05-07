«Воздушная вся»: Стеша Маликова предстала в роскошном платье в стиле бэби-долл

Дмитрий Маликов проводит время с семьей в загородном доме. Его старшая дочь Стефания уже окончила школу и учится в МГИМО. 20-летняя девушка уже ведет самостоятельный образ жизни, но в период самоизоляции она примкнула к родным. Так как наследница артиста является модницей, то даже в четырех стенах она хвастается стильными весенними образами. А накануне ей удалось зажечь прямо в магазине с родителями, девушка в трендовых широких джинсах станцевала на камеру.

Но чаще всего Стеша предстает в романтических образах. Особой любовью у девушки пользуются платья с пышными рукавами, которые, к слову, в моде в этом сезоне. Недавно она блеснула в белом платье, а во время прямого эфира с подписчиками дочь Маликова предстала в платье цвета карамели. Наряд в стиле бэби-долл подчеркнул ее стройные ноги, а пышные рукава-фонарики придали женственности. Она собрала волосы в хвост, сделала нюдовый макияж и дополнила образ крупными сережками-кольцами.

Наследница певца любит поэзию. Она решила учить стихи пока коротает время дома. На новом видео девушка снова восхитила всех лирическими строчками, а также своим образом. «Удивительно, как в одном стихотворении может скрываться такой глубокий смысл.. „самое честное слышишь на кухне ночью, ведь если о чувствах — не по телефону“», — поделилась Стеша.

Поклонники восхитились юной девушкой. «Классно, вдохновляешь», «До слезок», «Ты такая красивая», «Как уместно подобран наряд», «Вам идут такие платья», «Самая красивая невеста», «Воздушная вся», — прокомментировали пост подписчики.