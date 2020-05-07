Красавица блондинка: Ирина Шейк выбрала для дочки клетчатое пальто

Ирина Шейк уже давно не появляется на светских мероприятиях. Последний раз модель блистала на подиуме в феврале, когда участвовала в Неделях моды в Париже и Милане. По возвращению домой ей удалось всего лишь пару раз встретиться с Брэдли Купером, чтобы забрать дочь Лею, за которой он присматривал, и решить возникшие вопросы. С тех пор звезду видели на улице пару раз, когда она гуляла с мамой Ольгой и своим новым возлюбленным, как его обозначают в зарубежной прессе, Вито Шнабелем.

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Но похоже, что Шейк надоело сидеть в самоизоляции. В конце апреля папарацци заметили ее на улицах Нью-Йорка. Модель прогуливалась со своей дочкой. Девушка предпочла стиль total black. Она подчеркнула фигуру белой майкой и кожаной мини-юбкой, под которую надела плотные колготки и массивные ботинки. Вязаная шапка и маска завершили образ. А вот наследница модели была одета совсем по-летнему в клетчатое пальто и красные колготки с сандалиями. У девочки отрасли волосы, поэтому светлые локоны струились по плечам.

Поклонники восхитились образом молодой мамы. Правда многие пришли в недоумение, почему она не надела защитную маску и дочке. «Какие хорошенькие», «Модель можно узнать по ногам», «Как выросла Лея», «Почему ее все еще возят в коляске?» , «А где маска девочки? Как-то безответственно», — стали обсуждать фото в соцсети.

Напомним, что год назад Ирина рассталась с Брэдли. Причины их ссоры неизвестны, лишь недавно девушка подтвердила, что ее отношения с голливудским актером разладились. Она намекнула, что мужчина просто не выдержал ее сильного характера.