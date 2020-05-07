«Ах, какие хорошенькие!»: Ксения Бородина нарядила дочек в персиковые свитшоты

Ксения Бородина не только сама большая модница, она обожает облачать своих маленьких принцесс-дочек в разнообразные интересные образы. Часто ведущая экспериментирует, создавая family look. Разница в возрасте девочек – не помеха.

Напомним, Маруся появилась на свет в первом браке Ксении с бизнесменом Юрием Будаговым. Скоро ей исполнится 11 лет. А Теона – в нынешних отношениях с предпринимателем Курбаном Омаровым, ей всего 5 лет.

На сей раз ведущая «Дома-2» подобрала для своих дочерей динамичный городской стиль, нарядив их в одинаковые свитшоты персикового цвета. Кроссовки на ногах у наследниц тоже отличались исключительно цветом. Джинсы у старшей дочки оказались бежевыми, младшая же предпочла классический синий деним.

Чтобы придать образу особой динамичности Ксения не забыла подвернуть девочкам штанины — так, как это часто делает сама. Волосы Маруся и Тея распустили, старшая лишь немного собрала их на макушке.