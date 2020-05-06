«Ну совсем девочка»: Светлана Лобода в джинсах скинни и дубленке позировала на сеновале

Светлана Лобода коротает дни в самоизоляции со своими детьми. Обычно звезда постоянно находится на гастролях и дома не бывает дольше пары дней. Но теперь артистка ведет спокойную жизнь и наслаждается каждой минутой, проведенной с дочками Евангелиной и Тильдой. Не так давно певица даже поделилась домашним роликом. Она показала подросших наследниц. Правда, лицо младшей дочери пока девушка прячет от поклонников.

Но похоже, что Лобода устала сидеть дома. 6 мая она сменила место дислокации. Певица оказалась на ферме с коровами. Она решила не терять время и устроила фотосессию на сеновале. На снимках артистка предстала в джинсах скинни, черном свитере и дубленке. В тон джинсов она подобрала вязаную шапку. А чтобы не замерзнуть, поверх Светлана накинула еще и пальто молочного цвета.

«Наша жизнь сегодня. Пошла пасти», — написала она.

Некоторые поклонники удивились тому, где оказалась звезда. Другие же восхитились ярким повседневным нарядом знаменитости. «Красотка, как всегда», «Вы тут просто совсем девочка 16 лет», «Вам очень идет этот стиль», «Никак дояркой пошла работать», «Это круто, всегда носите джинсы», — прокомментировали пост подписчики. К слову, многие заподозрили, что на самом деле в таком необычном для певицы месте Лобода решила снять клип. Это мысль многих фанатов воодушевила.