«Любой блондинке подойдет!»: Жанна Мартиросян выбрала сарафан с трендовым принтом

Жанна Мартиросян состоит в браке с Гариком Мартиросяном. Избранница резидента шоу Comedy Club обладает не менее хорошим чувством юмора, чем ее муж. Многие следят за жизнью блондинки, так как она обладает чувством стиля и является частой гостьей модных показов.

Во время прогулок со своей подругой певицей Алсу жена Мартиросяна часто блистает в костюмах или джинсах. Также она любит носить яркие платья, а на ее голове можно увидеть тюрбан. С наступлением мая Жанна устроила фотосессию на природе. Она предстала в эффектном сарафане с ниспадающими рукавами. К наряду с крупным принтом в виде бутонов цветов светская львица подобрала босоножки с открытой пяткой цвета фуксия. Присобранные волосы и крупные серьги дополнили образ.

Многие поклонники пришли в восторг от ее весеннего наряда. «Сама весна пришла», «Какая шикарная», «Шикарная женщина в цветочном поляне», «Вот это сарафан! Сарафанище, я бы сказала! Абсолютный восторг!», — прокомментировали пост подписчики.

Оценила ее аутфит для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Для колоритной блондинки сарафан с ниспадающей линией плеча очень даже в пору и красит фигуру. Данный принт по-душе абсолютно любой девушке, особенно весной, в мае месяце. Такой принт прослеживается у Dоlcе & Gаbbаnа в очень динамичных, жизнерадостных, роскошных цветовых сочетаниях. Любой блондинке он подойдет! Мне нравится, как одевается Жанна. Тем более, она является законодательницей мод и очень любит неординарно ярко и в то же время немного пикантно одеться», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.